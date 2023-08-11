Украинские СМИ заподозрили Минобороны Украины в закупке курток для ВСУ по завышенной цене
- AP
По данным издания, осенью прошлого года МО Украины заключило контракт с фирмой из Турции на поставку зимней одежды для военных ВСУ.
Отмечается, что, согласно сделке, в одной из партий Украине должны были поставить 4900 курток стоимостью $142 тыс. Однако позже их цена возросла до $421 тыс.
«По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с $29 до $86 за штуку», — приводит текст публикации ТАСС.
Кроме того, журналисты выяснили, что фирма на самом деле оказалась не турецкой, а принадлежала украинскому гражданину Роману Плетнёву.
В Киеве возбудили уголовное дело по факту этих закупок.
Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов.