Украинские СМИ заподозрили Минобороны Украины в закупке курток для ВСУ по завышенной цене

Журналисты издания «Зеркало недели» заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для Вооружённых сил Украины по завышенной цене.

По данным издания, осенью прошлого года МО Украины заключило контракт с фирмой из Турции на поставку зимней одежды для военных ВСУ.

Отмечается, что, согласно сделке, в одной из партий Украине должны были поставить 4900 курток стоимостью $142 тыс. Однако позже их цена возросла до $421 тыс.

«По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с $29 до $86 за штуку», — приводит текст публикации ТАСС.

Кроме того, журналисты выяснили, что фирма на самом деле оказалась не турецкой, а принадлежала украинскому гражданину Роману Плетнёву.

В Киеве возбудили уголовное дело по факту этих закупок.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов.