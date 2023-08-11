Do Rzeczy: Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов

Польский журналист Лукаш Важеха выразил мнение, что Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за коррумпированной власти и нарушения демократии.

Об этом пишет Do Rzeczy.

«Следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — говорится в статье.

При этом Важеха заявил о «гигантских» масштабах коррупции на Украине. Кроме того, журналист указал на «антидемократичное» законодательство в стране, «открыто дискриминирующее» часть населения.

Ранее обозреватель Алессандро Орсини отметил, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО.

Кроме того, в Financial Times заявили, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым финансовым бременем для ЕС.