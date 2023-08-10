Обозреватель Алессандро Орсини написал в статье для Il Fatto Quotidiano, что стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к потере Украиной Харькова, Сум, Николаева и Одессы.

«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина», — сказал журналист.

Орсини отметил, что сейчас в регионе «нарушен баланс сил». По его словам, это произошло из-за вступления Финляндии в НАТО, а также из-за военных поставок ВСУ.

В итоге России, по мнению обозревателя, пришлось расширить зону проведения СВО для обеспечения своей безопасности.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой.

Также в Newsweek отметили, что конфликт на Украине показал уязвимости военной стратегии НАТО.