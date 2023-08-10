Fatto Quotidiano: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО
«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина», — сказал журналист.
Орсини отметил, что сейчас в регионе «нарушен баланс сил». По его словам, это произошло из-за вступления Финляндии в НАТО, а также из-за военных поставок ВСУ.
В итоге России, по мнению обозревателя, пришлось расширить зону проведения СВО для обеспечения своей безопасности.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой.
Также в Newsweek отметили, что конфликт на Украине показал уязвимости военной стратегии НАТО.