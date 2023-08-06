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Newsweek: конфликт на Украине показал уязвимости военной стратегии НАТО

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Вооружённый конфликт на Украине показал уязвимости военной стратегии НАТО, когда они сталкиваются с сильным соперником. Об этом говорится в статье журнала Newsweek.
Newsweek: конфликт на Украине показал уязвимости военной стратегии НАТО
  • Gettyimages.ru

«Новые тактики НАТО, которые были быстро внедрены в ВСУ, терпят неудачи, так как у Украины нет превосходства в воздухе», — отмечается в заявлении.

Аналитики подчёркивают, что ни одна страна НАТО не участвовала в таком вооружённом конфликте, как на Украине.

«Стратегия альянса никогда не подвергалась серьёзным испытаниям в конфликте с сильным противником», — рассказал аналитик Дэвис Эллисон.

К примеру, во время операции в Персидском заливе в 1991 году и в Ираке американцы смогли быстро обеспечить себе превосходство в воздухе.

Ранее обозреватель издания The War Zone Говард Альтман заявил, что украинские войска сменили тактику в связи с провалом контрнаступления и теперь делают акцент на артобстрелах.

Газета The New York Times, ссылаясь на американские официальные лица и аналитиков, отмечала, что прошедшие обучение на Западе бойцы ВСУ меняют тактику после проблем в наступлении.

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