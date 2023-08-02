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NYT: прошедшие обучение на Западе бойцы ВСУ меняют тактику после проблем в наступлении

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Украинские бойцы, которые прошли организованную Западом подготовку, отказываются от стратегии иностранных инструкторов из-за неудач в ходе контрнаступления.
NYT: прошедшие обучение на Западе бойцы ВСУ меняют тактику после проблем в наступлении
  • AP

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на американские официальные лица и аналитиков.

В газете говорится, что украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и не проводили операции. Решение ВСУ изменить тактику стало показателем того, что надежды НАТО и успехи Киева после получения нового оружия и прохождения подготовки не смогли воплотиться в жизнь.

По данным издания, Вашингтон боится, что возврат украинской армии к старым тактикам рискует привести к быстрому дефициту оружия у ВСУ, а это сыграет на руку России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в августе начнётся обучение лётчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16.

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