The War Zone: ВСУ перешли к тактике артобстрелов на фоне провала контрнаступления

Украинские войска сменили тактику в связи с провалом контрнаступления и теперь делают акцент на артобстрелах, сообщают зарубежные СМИ.

«Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в контрнаступлении был скромным. Теперь Киев меняет тактику», — заявил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.

По его словам, резкая смена тактики стала сигналом для стран НАТО о том, что мечты об ударах по России потерпели крах.

Альтман заявил, что в связи с этим командование Киева откажется от новых попыток наступления и выберет артобстрелы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в августе начнётся обучение лётчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16.

Газета The New York Times, ссылаясь на американские официальные лица и аналитиков, отмечала, что прошедшие обучение на Западе бойцы ВСУ меняют тактику после проблем в наступлении.