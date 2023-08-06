FT: принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым финансовым бременем для ЕС

Принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым бременем для ЕС в финансовом плане, это ставит под вопрос будущее европейского проекта, пишет Financial Times.

Газета отмечает, что в конце июня лидеры ЕС начали всерьёз обсуждать вопросы принятия Украины в ЕС.

Как сообщили источники, в ходе неофициальных переговоров стало ясно, насколько радикально объединению придётся адаптироваться к такому «историческому расширению».

Газета отмечает, что в случае вступления в ЕС Украина будет не только одной из самых населённых стран блока, но и самым бедным государством союза. Однако именно заявка Киева, больше чем какая-либо другая, вызвала серьёзные вопросы о будущем всего европейского проекта.

Кроме того, принятие Украины с её сельскохозяйственными угодьями, превышающими размер Италии, и сельскохозяйственным сектором, в котором занято 14% её населения, «изменило бы правила игры» в ЕС — Киев в таком случае стал бы крупнейшим получателем финансирования в рамках сельскохозяйственного субсидирования и сельхозпрограмм Евросоюза.

В таком случае фермерам других государств придётся согласиться на гораздо меньшие платежи либо ЕС придётся пойти на значительное увеличение своего сельскохозяйственного бюджета, пишет газета.

Так, например, во Франции, где сельскохозяйственный сектор «имеет огромное влияние», политические последствия будут «пугающими», утверждают авторы.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Министр транспорта Франции Клеман Бон отмечал, что если Украина вступит в ближайшее время в ЕС, то это станет финансовым и геополитическим потрясением для Европейского союза.