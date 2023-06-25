Член кабмина Франции: вступление Украины в ЕС станет финансовым потрясением для союза
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«Включать в состав ЕС государство с более чем 40 миллионами жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, — это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он призвал реформировать финансовую систему Европейского союза для подобных шагов.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.