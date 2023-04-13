Еврокомиссия: для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз

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Для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз, заявил представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман.
Еврокомиссия: для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз
  • РИА Новости

«Наша роль заключается в том, чтобы помочь им. Однако я должен подчеркнуть в интересах украинского народа и в интересах всех остальных — кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы», — сказал чиновник на конференции в Торговой палате США, его слова приводит ТАСС.

Купман подчеркнул, что Киев должен выполнить предъявленные условия, которые предусматривают борьбу с коррупцией и верховенство закона. По его оценкам, Украина «добивается очень хорошего прогресса».

«Как быстро это будет идти, зависит от [реализации] реформ [на Украине]. Мы хотим, чтобы в ЕС вступала успешная страна», — добавил чиновник ЕК.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

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