Еврокомиссия: для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз

Для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз, заявил представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман.

«Наша роль заключается в том, чтобы помочь им. Однако я должен подчеркнуть в интересах украинского народа и в интересах всех остальных — кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы», — сказал чиновник на конференции в Торговой палате США, его слова приводит ТАСС.

Купман подчеркнул, что Киев должен выполнить предъявленные условия, которые предусматривают борьбу с коррупцией и верховенство закона. По его оценкам, Украина «добивается очень хорошего прогресса».

«Как быстро это будет идти, зависит от [реализации] реформ [на Украине]. Мы хотим, чтобы в ЕС вступала успешная страна», — добавил чиновник ЕК.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.