Политолог Бальбек: ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Яна Купмана о том, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

По мнению политолога, пока ведутся боевые действия, Украина не станет частью Евросоюза.

«Киеву дали чёткий сигнал стать частью большой Европы. Это, по мнению политиков, должно вдохновить украинцев и дать им не просто надежду, а уверенность в своём будущем. Сколько это будет стоить европейской казне — политики умалчивают», — считает Бальбек.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.