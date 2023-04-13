Политолог Бальбек: ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Яна Купмана о том, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.
Политолог Бальбек: ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины
  • РИА Новости

По мнению политолога, пока ведутся боевые действия, Украина не станет частью Евросоюза.

«Киеву дали чёткий сигнал стать частью большой Европы. Это, по мнению политиков, должно вдохновить украинцев и дать им не просто надежду, а уверенность в своём будущем. Сколько это будет стоить европейской казне — политики умалчивают», — считает Бальбек.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

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