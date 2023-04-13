Политолог Бальбек: ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины
- РИА Новости
По мнению политолога, пока ведутся боевые действия, Украина не станет частью Евросоюза.
«Киеву дали чёткий сигнал стать частью большой Европы. Это, по мнению политиков, должно вдохновить украинцев и дать им не просто надежду, а уверенность в своём будущем. Сколько это будет стоить европейской казне — политики умалчивают», — считает Бальбек.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.