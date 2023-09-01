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Прокуратура: МО Украины пыталось закупить некачественные продукты на $11 млн

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Генпрокуратура Украины заявила, что Министерство обороны страны пыталось купить для ВСУ миллион некачественных продуктовых наборов на сумму 430 млн гривен ($11,75 млн).
Прокуратура: МО Украины пыталось закупить некачественные продукты на $11 млн
  • AP
  • © Libkos

Прокуроры в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для ВСУ, которое было заключено с коммерческой фирмой, говорится в сообщении ведомства.

Наборы при этом не отвечали установленным законодательством нормам питания для военнослужащих.

«Соглашением подтверждён факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции. При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства», — утверждает пресс-служба прокуратуры.

Ранее журналисты издания «Зеркало недели» заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для ВСУ по завышенной цене.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку.

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