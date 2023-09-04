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NYT связала отставку Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией

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Американская газета The News York Times связала отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере.
NYT связала отставку Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией
  • © AP Photo / Matthias Schrader

Как заявил газете неназванный чиновник из офиса президента Украины, на увольнение министра повлияли несколько факторов, в том числе понимание того, что Украине понадобится новое военное руководство по мере затягивания конфликта, шквал критики со стороны украинской общественности из-за коррупции, а также просьбы самого Резникова об отставке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.

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