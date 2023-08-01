В Киеве завершили демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»
В Киеве рабочие завершили демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать».
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» в своём Telegram.
«Со щита монумента «Родина-Мать» демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот», — говорится в заявлении.
Ранее Киеве начали снимать герб СССР с монумента «Родина-мать».
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