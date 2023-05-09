«Попытки уравнять жертв и палачей»: Зеленский сделал 9 мая Днём Европы на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о чествовании 9 мая «единства всех европейцев». Вместо Дня Победы на Украине будут теперь ежегодно отмечать День Европы. Кроме того, Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предполагающий установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов. По его словам, Киев никому не даст «стереть роль украинцев в этой победе». В Кремле осудили такие решения, подчеркнув, что День Победы 9 мая — это «священный праздник» для многих на Украине. По мнению экспертов, за счёт такого рода шагов киевский режим продолжает реализовывать антироссийский проект.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал в стране 9 мая Днём Европы вместо Дня Победы. Об этом он заявил в ходе своего обращения к украинскому населению.

«Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу. И вместе со всей свободной Европой 9 мая на Украине отметим День Европы, — сказал Зеленский. — Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм».

При этом, говоря о «победе над нацизмом», президент Украины заявил, что об этом «большинство народов мира» вспоминают 8 мая.

«Народы Европы и Америки… Азия, Австралия, Африка — каждый имеет свою историю борьбы в той войне, но общую историю победы, — заметил украинский лидер. — Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной. Это чистая история, без идеологических примесей. И это история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира».

Зеленский объявил, что подаёт в Верховную раду законопроект, предполагающий установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов.

«Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье. Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что якобы победа могла состояться и без участия какой-то страны или народа. Зло мы уничтожали вместе! Как и вместе противостоим сейчас аналогичному злу», — утверждает Зеленский.

В Кремле, комментируя эти решения Киева, заявили, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая является священным днём.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это всё равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день останется святым», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала отмену Дня Победы на Украине и назвала Зеленского «новым воплощением Иуды в XXI веке».

При этом Еврокомиссия приветствовала указ украинского президента отмечать День Европы вместо Дня Победы. Об этом написала в своём Twitter представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант, назвав решение «отражением европейской идентичности украинского народа».

«Очень короткая память»

Как констатировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 мая, у стран Европы и её лидеров короткая память.

«Я напоминаю гражданам стран, которые сейчас ведут борьбу против России: более миллиона советских солдат отдали жизни ради мира и свободы от фашизма в Европе... К сожалению, у сегодняшней Европы и её жалких лидеров очень короткая память. Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Можете не сомневаться, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм», — написал Медведев в своём англоязычном аккаунте в Twitter.

Украинские ветераны

РИА Новости

Напомним, в ряде стран ЕС власти создают препятствия для празднования 9 Мая и штрафуют за демонстрацию российской символики.

Так, в Германии суд разрешил использовать российские флаги 9 мая в Берлине, однако правоохранители подали апелляцию, после чего суд изменил решение и запретил связанную с Россией символику. При этом суд разрешил демонстрировать украинские флаги. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев резко осудил шаг немецких правоохранителей. Такой подход дипломат назвал недопустимым и призвал отменить решение.

«История фальсифицируется в угоду текущей политической конъюнктуре, предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, победителей и побеждённых, — подчеркнул Нечаев. — С этим невозможно мириться. Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии».

Подобные меры были приняты также в Восточной Европе. В Латвии местным жителям по закону теперь запрещено проводить публичные мероприятия в честь 9 Мая.

В Эстонии за демонстрацию любых символов Победы, флагов РФ, СССР, знаков Z или V жителей могут оштрафовать на сумму до €1200. Такие меры действуют в Таллине, а также в уездах Харьюмаа на севере и Ида-Вирумаа на северо-востоке страны, но при необходимости ограничения могут распространить на всю Эстонию, указали в правоохранительных органах страны.

В Литве за использование таких символов, как георгиевская лента, Знамя Победы, а также других атрибутов, напрямую связанных с Великой Отечественной войной и РФ, «нарушителям» грозит штраф от €300 до 1,5 тыс.

Наказывают за демонстрацию символики РФ и СССР уже и в Молдавии, где теперь также нельзя носить георгиевскую ленту.

В Польше в преддверии 9 Мая решили снести памятник, установленный в городе Глубчице в 1945 году в благодарность советским воинам. По данным СМИ, демонтаж монумента сопровождался прямой трансляцией и выступлением местных чиновников, за спинами которых работала техника.

«Борьба со всеми проявлениями русского»

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, установление Киевом 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы является лишь частью русофобской политики, которую проводит нынешнее украинское руководство и западный мир в целом.

«Историческим нарративом киевского режима, по сути дела, стал проект «анти-Россия». Для Зеленского и его предшественников РФ стала противоположным полюсом украинской идентичности, которая, в свою очередь, подаётся под соусом евроинтеграции. Это борьба со всеми проявлениями русского: русской истории, культуры, русской цивилизации. Перед Зеленским поставлена основная задача — полностью разорвать любые связи Украины и России, и отмена празднования Дня Победы 9 мая и переименование его в День Европы — это один из этапов дерусификации», — отметил Камкин.

Также по теме «Почти достигли дна»: экс-депутат Рижской думы Светлана Савицкая — о последствиях антироссийской политики в Латвии 9 мая в Латвии не будет праздничных гуляний в честь Дня Победы — этот праздник теперь под запретом. Русскоязычная община напугана...

Камкин добавил, что при отсутствии собственной культурно-политической идентичности украинские политики обратились к европейским ценностям и пытаются привить их народу.

«Убегая от России, Украина вынуждена бежать в объятия ЕС, далеко не все страны которого рады видеть её в своих рядах. Причём установление Дня Европы 9 мая — это лишь ещё один способ умилостивить своих европейских партнёров, а также попытка таким образом вписаться в «цветущий сад» главы евроинтеграции Жозепа Борреля», — заявил Камкин.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак пояснил, почему для Киева было важно «сменить даты и акценты».

«То, что киевские власти издеваются над историей, переписывая её, — это не новость. Они давно пытаются это делать. И сейчас просто у них руки развязаны: творят что хотят», — заявил эксперт в беседе с RT.

Памятник Степану Бандере (Львов)

© AP Photo / Bernat Armangue

При этом День Европы, «выдуманный в странах ЕС», ничего общего «с реальной историей не имеет», уверен Дудчак.

«Это просто попытки исказить исторические события, переписать их. Если так пойдёт и дальше, Советский Союз объявят зачинщиком Второй мировой войны. Решения Киева о 8 и 9 мая вписываются в курс ряда стран ЕС по оправданию нацизма в Европе. Кроме того, Зеленский своими указами стремится обесценить подвиг советских военных и наследие России», — заключил аналитик.