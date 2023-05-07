«Доводя до абсурда»: как в Европе запрещают празднование 9 Мая и штрафуют за демонстрацию российской символики

Берлинский суд разрешил публичную демонстрацию украинских флагов 9 мая, но не снял запрет на использование российской и советской символики. Ранее немецкая полиция запретила в ряде парков Берлина вывешивать украинские флаги на советских мемориалах, а также демонстрировать советскую и российскую символику, георгиевские ленты и другие знаки, ассоциирующиеся с РФ. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные решения обесценивают подвиг Красной Армии. Ограничительные меры были приняты и в ряде стран Восточной Европы. По мнению экспертов, такие русофобские действия «аморальны и кощунственны» и нацелены на дискриминацию российского наследия.

В преддверии 9 мая берлинский суд разрешил демонстрацию украинской символики, песен и маршей в трёх парках, где расположены советские мемориалы в честь воинов Красной армии. Об этом сообщила немецкая полиция в своём официальном Twitter-аккаунте. При этом запрет на использование российской и советской символики, принятый ранее, по-прежнему действует.

«Административный суд Берлина... оценил наш анализ рисков и в результате разрешил демонстрацию украинских флагов и знамён, а также исполнение украинских маршевых и военных песен в названных местах (в Трептов-парке, в парках Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. — RT)», — говорится в сообщении берлинской полиции.

Ранее ведомство ввело запрет как на демонстрацию в парках российского флага, георгиевской ленты и других символов, ассоциирующихся с РФ, так и вывешивание украинских флагов. Как поясняли правоохранители, таким образом они хотели предотвратить «конфликты и столкновения на собраниях и мероприятиях 8 и 9 мая».

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Как уточняет немецкое издание Der Tagesspiegel, в числе прочего берлинской полицией была запрещена демонстрация изображений президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского, а также литер V и Z, которые используют российские войска в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Стоит отметить, что экстренное заявление в берлинский суд с просьбой разрешить использование украинских флагов и символики на предстоящих мероприятиях в Берлине адвокат Патрик Хайнеманн подал от имени ассоциации украинской молодёжи в Германии Vitsche 5 мая. В тот же день суд удовлетворил его ходатайство, оставив в действии запрет на демонстрацию российской символики.

В России крайне негативно отреагировали на решение берлинской полиции. Как отметил в своём официальном комментарии посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Москва решительно не приемлет решение Берлина, связанного с запретом демонстрации российской символики, «неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма». Такой подход дипломат считает недопустимым.

«Требуем полной отмены соответствующих запретов. Хотели бы напомнить, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение», — заявил Нечаев.

В то же время, по словам российского дипломата, сейчас в странах Европы «нацисты и их приспешники возводятся в ранг национальных героев».

«Дискредитируется подвиг Красной Армии, оскверняются советские воинские захоронения, разрушаются и сносятся мемориалы. История фальсифицируется в угоду текущей политической конъюнктуре, предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, победителей и побеждённых», — отметил Нечаев.

«С этим невозможно мириться. Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии», — подчеркнул посол.

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, действия берлинской полиции, запрещающей российскую и советскую символику, а также суда, разрешившего демонстрацию украинских флагов, маршей и прочего, «вызывает сожаление».

«Данные действия немецких властей следует рассматривать в первую очередь в контексте исторических событий. Германия была зачинщиком Второй мировой войны, и у неё перед Россией большой моральный долг. В данной ситуации, когда в Берлине разрешают вывешивать украинские флаги, но запрещают российские, это свидетельствует о серьёзной деградации нравов и морального состояния как немецкой полиции, так и суда ФРГ», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что «сегодняшней Германии гораздо ближе не освободители от фашизма, а те фашисты, которые эту Европу захватили».

«Я не удивлюсь, если в скором времени в Берлине будут открыто висеть фашистские знамёна вместе с украинскими флагами», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Берлинская полиция

Legion-Media

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Далеко не единичный случай

Однако меры, препятствующие празднованию 9 мая или же вовсе его запрещающие предпринимают не только в Германии, но и в ряде других стран Европы.

Так, в апреле сейм Латвии принял срочный закон, согласно которому местным жителям в этот день запрещено проводить публичные мероприятия, посвящённые 9 мая. Как пишут местные СМИ, таким образом Рига хочет выразить солидарность с Киевом. В прошлом году 9 мая в Латвии был объявлен днём не Победы, а траура — власти республики организовали день памяти погибших на Украине: были отменены массовые праздничные мероприятия и фейерверки, а на зданиях были развешаны украинские флаги.

В свою очередь, в Эстонии за использование любых символов Победы, в том числе флагов РФ, СССР, знаков Z или V, жителям грозит штраф на сумму до €1200. Кроме того, с 5 мая в ряде эстонских уездов вступил в силу запрет на проведение публичных собраний, поскольку, по мнению властей, «есть основания полагать, что такие мероприятия при использовании символики государства-агрессора могут спровоцировать вражду». Введённый запрет будет действовать до 9 мая включительно. При этом публичная демонстрация флага Украины в Эстонии разрешена. «Мыслями и делами мы на стороне Украины», — заявил руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV.

Также по теме «Хотят вытравить память»: как в Прибалтике пытаются бороться с Днём Победы и советским наследием Запреты на советскую символику и георгиевские ленточки, усиление полицейских патрулей и предложения снести памятники — так Прибалтика...

В Литве 1 мая 2023 года вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Согласно документу, такие символы, как георгиевская лента, Знамя Победы и другие, напрямую связанные с Великой Отечественной войной и Россией, оказались под запретом, а за их демонстрацию «нарушителям» грозит штраф от €300 до €1,5 тыс.

Помимо стран Прибалтики к празднованию Дня Победы «готовится» и Польша. В преддверии 9 мая власти страны приняли решение снести памятник, установленный в городе Глубчице в 1945 году в благодарность советским воинам. Около 700 советских солдат погибли, освобождая этот населённый пункт. При этом, как отмечают СМИ, демонтаж монумента Варшава превратила практически в шоу, сопровождавшееся прямой трансляцией и выступлением местных властей, за спинами которых работала техника. Впрочем, российские дипломаты в Польше заявили, что не намерены отказываться от традиционного возложения венков в День Победы.

Запрет и штрафные санкции за использование символики РФ и СССР введены и в Молдавии. В частности, как заявил журналистам премьер-министр Молдавии Дорин Речан, наказывать будут и тех граждан страны, кто каким-либо образом будет демонстрировать георгиевскую ленту.

Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, после распада СССР ряд государств, попав под влияние Запада, начали пересматривать исторические факты и переоценивать события, искажая роль Советского Союза в Победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений.

«Демонстрируют чёрную неблагодарность»

По мнению Владимира Оленченко, действия Германии, Прибалтики, Польши и Молдавии по ограничению празднования 9 мая «аморальны и кощунственны».

«Они отвергают память о тех людях, которые отдали свою жизнь за то, чтобы эти страны были независимыми и с мирным небом над головой, демонстрируют свою чёрную неблагодарность советским воинам, которые боролись и сражались за то, чтобы территории этих стран были свободны от фашизма и нацизма», — сказал эксперт.

Что касается предпринимаемых мер по ограничению празднования 9 мая и разрешения демонстрации украинских флагов, то они вписываются в общую стратегию Запада по обесцениванию роли России во Второй мировой войне, полагает Оленченко.

Возложение цветов российскими дипломатами в Польше 9 мая к памятникам советских воинов

globallookpress.com

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«Истоки этих шагов надо искать в намерениях крупных западных стран, прежде всего США, переписать историю Второй мировой войны. Переписать, придерживаясь двух целей: уравнять Россию и Германию в развязывании войны, а также продвинуть и укоренить мысль о том, что победы над нацистами добились страны Запада, а не СССР. Германия, страны Прибалтики, Польша, Молдавия — это те государства, которые являются инструментом политики англосаксов и воплощают их идеи в жизнь, доводя до абсурда. Руководство этих стран стремится сделать так, чтобы население Европы забыло о том, что от нацизма их освободили советские воины», — сказал Оленченко.

При этом в странах Восточной Европы всё меньше «стесняются фашистской идеологии», отметил Николай Межевич.

«Более того, сейчас мы наблюдаем, что правящие элиты сначала медленно в Прибалтике, в Центральной и Западной Европе активно навязывают своему населению радикальный национализм, граничащий с откровенным фашизмом», — сказал эксперт.

По словам Межевича, отмена празднования 9 мая и запреты на использование советской и российской символики укладываются в общую русофобскую линию Запада.

«Всё это делается, чтобы русские в других странах испытывали максимальный дискомфорт, это дискриминация наследия РФ. Западные страны используют любые инструменты, пригодные для унижения России, идеологического давления на неё. Если для этого годится фашизм, значит используют его. Если для этого подходит украинский кейс, значит пускают в дело эту карту. Принцип очень простой: годятся любые средства, лишь бы достичь конечной цели — наказания России», — заключил аналитик.