«Почти достигли дна»: экс-депутат Рижской думы Светлана Савицкая — о последствиях антироссийской политики в Латвии

9 мая в Латвии не будет праздничных гуляний в честь Дня Победы — этот праздник теперь под запретом. Русскоязычная община напугана возможными санкциями и чувствует себя брошенной, а проживающие в Латвии граждане России вовсе оказались на грани депортации — 2 сентября истекает срок ВНЖ, вступает в силу новый закон. По нему все россияне в возрасте от 16 до 75 лет должны будут сдать экзамен на знание латышского языка, а обладатели временного вида на жительство — подтвердить ежемесячный доход в сумме не ниже €620. Не сдал экзамен, не подтвердил доход — вон из страны. Подробно о происходящем в эксклюзивном интервью RT рассказала экс-депутат Рижской городской думы Светлана Савицкая.

— Закон об обнулении ВНЖ для проживающих в Латвии граждан России называют политическим давлением и даже местью в адрес России. Какая судьба ждёт россиян, которые не смогут сдать языковой экзамен или подтвердить свои доходы? Будет депортация? Или другие виды репрессий?

— Тут очень важна предыстория. Когда Латвия обретала независимость и был тот самый референдум (о независимости, в 1991 году. — RT), власти обещали всем жителям страны дать гражданство. Жители проголосовали за независимость, и русскую часть населения этого самого гражданства просто лишили. Люди получили унизительный статус «неграждан».

© Пресс-служба Светланы Савицкой

Вопрос о депортации действительно вызывает сейчас много дискуссий среди наших соотечественников, среди людей, которые о нём знают. Месть ли это такая своеобразная? Думаю, да. Власти Латвии будут выдавливать тех людей, которые не сдадут экзамен.

Есть, например, пенсионеры, у которых в Латвии живут дети и внуки. Они в случае аннулирования постоянного вида на жительство смогут продлевать пребывание, оформляя вид на жительство сроком на один год. Работающие родственники этих пенсионеров будут вынуждены доказывать свой ежемесячный доход в €620, чтобы их содержать.

Одинокие пенсионеры, которые волею судьбы остались в Латвии, потеряют этот статус. Некому им будет помочь, они будут вынуждены покинуть страну. Это люди до 75 лет. Они даже не до конца понимают, как войти в интернет, найти, заполнить и распечатать анкету, которую потом надо подать в службу гражданства и эмиграции.

Многие пожилые люди не записались на экзамен, потому что в первой редакции закона говорилось, что всем будет необходимо подтвердить доход €620 в месяц. А пенсия в Латвии — €200—300. Людям даже не было смысла оставлять заявку на экзамен, потому что они не проходили по второй категории, по доходам. Правда, согласно последней редакции закона, доход €620 в месяц должны будут подтверждать только обладатели временного ВНЖ сроком на один год.

2 сентября истечёт срок действия всех видов на жительство, именно в этот день мы увидим реальную картину. Данные сейчас разнятся, изначально речь шла о 18 тыс. пенсионеров, которые подпадают под экзамены, сейчас, в последней редакции закона, это 25 тыс. человек. А месяц назад на экзамен записались только 10 тыс. человек.

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— Власти Латвии запретили празднование Дня Победы 9 мая. Какое наказание подразумевает нарушение данного закона?

— Цель, которая прописана в аннотации закона — защита государственных интересов, солидарность с народом Украины. Для них 9 мая — это не День Победы, а день оккупации Латвии. Последние 30 лет эта тема обсуждается именно в этом ключе. Считается, что все, кто приходил к памятнику освободителям Латвии, поддерживают оккупацию.

Согласно закону, запрещены любые публичные мероприятия в эту дату. До семи утра 10 мая запрещены салюты. Пока непонятно, какую ответственность будут нести люди за нарушение закона. Видимо, всё будет зависеть от интерпретации стражей порядка. В каких-то случаях это может трактоваться как нарушение общественного порядка, а в каких-то случаях мы не удивимся, если это будет приравнено к поддержке терроризма. Потому что сейчас в Латвии всё, что идёт от России, принято воспринимать как террористическую угрозу.

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В этом году в Латвии 9 мая будет очень скорбным днём. В августе прошлого снесли памятник солдатам-освободителям — главный памятник Победы. Туда приходило огромное количество граждан. По данным полиции, за один день памятник посещали около 200 тыс. человек, притом что в Риге проживают около 900 тыс.

А вообще, 9 мая для Латвии — это не только День Победы. Это был единственный день, когда русская община могла солидаризироваться, посмотреть друг другу в глаза, поговорить на родном языке.

— Значит, в этом году жители Латвии не выйдут на улицы 9 мая, боясь нового закона?

— Массовых гуляний, как раньше, думаю, не будет. Возможно, будут отельные салюты и фейерверки, люди поедут к местам захоронений воинов, которые ещё остались в стране. Но люди боятся — их не покидает ощущение тотальной слежки, тотальной несвободы. Люди боятся высказывать свою точку зрения.

— Власти Латвии не скрывают, что принимают некоторые законы, направленные против русскоязычного населения страны, «из солидарности с Украиной». Как далеко может зайти эта «солидарность», каких инициатив можно ждать в будущем?

— Во многих вопросах ситуация уже дошла до абсурда. Мы такого даже предположить не могли. 24 февраля 2022 года в контексте внутренних латвийских политических отношений стало той точкой невозврата, которая позволяет нынешним властям оправдывать любые законы, направленные на притеснение русскоговорящего населения Латвии.

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Всё стало можно. Было уничтожено русскоязычное образование, которое сохранялось в очень своеобразном формате. Со следующего года все детские сады переходят на латышский язык. То есть русскоязычная семья, отправляя своего ребёнка в полтора года в детский сад, уже должна самостоятельно его готовить к знанию языка дома, чтобы ребёнок хоть что-то понимал.

Школьное образование на русском языке уничтожено. И в вузах невозможно получить образование на русском языке, это запрещено законом. Хотят окончательно уничтожить русскоязычную прессу. Осталось только ограничить использование русского языка в публичном пространстве — запретить говорить на русском в кафе, ресторанах и так далее.

Вообще, если говорить про Украину и про Латвию, то в обеих странах очень много схожих процессов, касающихся русофобии и планомерного вытеснения всего русского из политического и социального пространства.

— Какая судьба ждёт Латвию, если произойдёт максимальный разрыв отношений с Россией?

— Раньше сотрудничество было очень тесным. В крупнейшие российские торговые сети возили латвийскую продукцию. В Москве проходили дни Риги, в Риге проходили дни Москвы, была связь с Санкт-Петербургом, огромное количество городов-побратимов. Отношения, несмотря на глобальные политические разногласия, были добрососедскими, насколько это вообще было возможно в той ситуации.

Существенный разрыв произошёл ещё в 2014 году, когда начались первые санкции. От них очень серьёзно пострадали латвийские предприниматели — молочники, все, кто занимался рыбой и мясом. Большое количество предпринимателей обанкротились, в том числе и те, кто был связан с транспортными перевозками.

Последнее, что сейчас рушится, — это энергетика, углеводороды. Думаю, что самые страшные вещи уже произошли. К сожалению, мы почти достигли дна.

— Что должно произойти, чтобы отношения России и Латвии вышли из текущего глубокого кризиса?

— Тяжёлый вопрос. Мне кажется, должен измениться факт внешнего управления. Ни для кого не секрет, что Латвия последние 20—30 лет управляется частично из Европы, частично из Америки. Сейчас мы видим американское лобби, по всей Европе оно является доминантным. И пока геополитические отношения двух больших, сильных держав не изменятся, боюсь, ничего не изменится. Потому что политика разделения общества, которое продолжается в Латвии уже 30 лет, даёт свои плоды. Уже выросло целое поколение молодых людей, которые с молоком матери впитали в себя русофобию и страх, что однажды Россия нападёт, что нужны войска НАТО и так далее.