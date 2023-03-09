Латвия лишила Остапенко финансирования за участие в турнирах с российскими теннисистами
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«7 февраля на заседании правления было установлено, что три теннисистки (Елена Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая), а также две велосипедистки, участвовали в коммерческих турнирах со спортсменами из России и Белоруссии. На данный момент при подготовке к коммерческим матчам и выступлении в них вместе с россиянами и белорусами латвийские спортсмены не будут получать государственное финансирование», — приводит слова генерального секретаря Олимпийского комитета Латвии Карлиса Лейниекса LSM.
Заключённый 15 февраля между ЛОК и Министерством образования и науки договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те участвуют в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона.