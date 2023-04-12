RT: финансово несостоятельных иностранцев в Латвии могут лишить постоянного ВНЖ

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RT
Как стало известно RT, проживающие в Латвии иностранцы, не имеющие гражданства этой страны или паспорта государства Евросоюза, теперь в срок до 1 сентября 2023 года обязаны будут подтвердить не только знание латышского языка, но и уровень дохода не ниже €620. Иначе их смогут лишить постоянного вида на жительство. Об этом RT на условиях анонимности сообщил экс-депутат Рижской городской думы.
RT: финансово несостоятельных иностранцев в Латвии могут лишить постоянного ВНЖ
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По словам собеседника RT, в первую очередь нововведения коснутся проживающих в Латвии граждан России и Белоруссии.

Он напомнил, что соответствующие поправки были внесены в законопроект «Об эмиграции», финальные парламентские чтения которого должны состояться 4 мая.

Об этом ранее сообщал RT.

Как пояснил экс-депутат, лица в возрасте до 75 лет, рассчитывающие на выдачу постоянного ВНЖ нового образца, «обязаны доказать свою финансовую состоятельность» — предоставить контролирующим органам документы, подтверждающие среднемесячный доход не ниже минимальной заработной платы в Латвии.

С 1 января этого года она выросла с €500 до €620.

Отчитываться придётся за последний год с даты подачи заявления на постоянный вид на жительство, пояснил источник.

По его словам, эта «мера финансовой гарантии» не должна коснуться лиц, официально получающих пенсии в Латвии, но от экзамена по латвийскому языку они освобождены не будут.

«24 марта истёк срок подачи заявок на экзамен по латвийскому языку, — сказал экс-депутат Рижской гордумы, — было оформлено 7,5 тыс. обращений. Всего под «языковую проверку» попадают около 18 тыс. человек».

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