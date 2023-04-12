RT: финансово несостоятельных иностранцев в Латвии могут лишить постоянного ВНЖ
- Gettyimages.ru
По словам собеседника RT, в первую очередь нововведения коснутся проживающих в Латвии граждан России и Белоруссии.
Он напомнил, что соответствующие поправки были внесены в законопроект «Об эмиграции», финальные парламентские чтения которого должны состояться 4 мая.
Об этом ранее сообщал RT.
Как пояснил экс-депутат, лица в возрасте до 75 лет, рассчитывающие на выдачу постоянного ВНЖ нового образца, «обязаны доказать свою финансовую состоятельность» — предоставить контролирующим органам документы, подтверждающие среднемесячный доход не ниже минимальной заработной платы в Латвии.
С 1 января этого года она выросла с €500 до €620.
Отчитываться придётся за последний год с даты подачи заявления на постоянный вид на жительство, пояснил источник.
По его словам, эта «мера финансовой гарантии» не должна коснуться лиц, официально получающих пенсии в Латвии, но от экзамена по латвийскому языку они освобождены не будут.
«24 марта истёк срок подачи заявок на экзамен по латвийскому языку, — сказал экс-депутат Рижской гордумы, — было оформлено 7,5 тыс. обращений. Всего под «языковую проверку» попадают около 18 тыс. человек».