«Выдворят тысячи русскоговорящих»: в Латвии планируют депортировать за незнание латышского

Остаётся месяц до принятия поправок, ограничивающих использование русского языка в Латвии. Законопроект «Об эмиграции» уже прошёл второе согласование в сейме, час икс — финальные парламентские чтения 4 мая. Его вступление в силу обяжет сдавать экзамен на знание латышского всех русскоязычных, не являющихся гражданами республики или ЕС. Также законопроект предусматривает депортацию тех, кто провалил экзамен. При этом Ригу не интересует, приехал человек в Латвию недавно или прожил здесь уже 40 лет. С просьбой дать оценку законодательным инициативам латвийских парламентариев RT обратился к бывшему депутату Рижской городской думы. По словам политика, пожелавшего остаться неназванным, из страны могут быть выдворены несколько тысяч русскоговорящих пожилых людей. Всего же поправки коснутся до 25 тыс. русскоязычных жителей, полагают власти.

После второго чтения законопроекта рассмотрение заявок желающих остаться Латвии будет продлено до 30 ноября 2023 года, а в некоторых случаях — до 1 января 2024 года. Ранее парламент республики ограничил срок сдачи экзамена 1 сентября 2023 года.

Закон в первую очередь коснётся граждан РФ, которые раньше были подданными Латвии (гражданами и негражданами), но решили принять гражданство РФ.

Перенос сроков связан с большим количеством заявок, которого ожидают латвийские власти.

По подсчётам местного Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), поправки могут коснуться около 22 тыс. жителей Латвии. В обновлённой редакции закона указана другая цифра — власти ожидают 25 тыс. заявок.

Вторая причина продления — устранение правовой коллизии. Согласно первой редакции проекта, старые ВНЖ аннулировались у тех, кому уже разрешили остаться в стране. И человек на несколько месяцев, пока оформлялись документы, терял право на социальное обеспечение и медицинскую помощь, притом что его не депортировали, а, наоборот, сохранили ему право жить в Латвии. Введение трёхмесячного «переходного периода» позволяет получать государственные услуги в полном объёме.

Финальное чтение закона запланировано на 4 мая 2023 года.

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Без лишних слов

После 24 февраля 2022 года латвийские власти ограничили выдачу новых туристических и рабочих виз, а также отказались продлевать вид на жительство тем россиянам, кто его уже имел. Ключевым условием получения ВНЖ нового образца стало знание латышского.

Согласно последним официальным данным, более чем для 250 тыс. жителей латышский язык — неродной. Большинство из них — русскоязычные.

По данным Центрального статистического управления, в 2017 году (более актуальные данные отсутствуют) русский язык назвали родным больше половины жителей Риги — 53%.

Власти республики считают, что проблемы знания латышского влияют на государственную безопасность. Сопровождение законопроекта было отдано комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Именно органы внутренних дел будут проверять каждое из заявлений.

Попытки латышей ограничить в правах русскоязычное население российский МИД воспринимает как дискриминацию и указывает на дальнейший рост разобщённости и межэтнической напряжённости, вызванных недружественными действиями Риги.

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«Не моя вина»

Слова о дискриминации русскоязычных звучат и внутри самой Латвии. Многие пожилые люди, живущие в стране десятилетиями, не владеют латышским языком и могут не пройти экзамен, который власти намерены сделать обязательным к сдаче.

«Живу здесь почти 40 лет. Латышский знаю плохо и считаю, что это не моя вина, — пишет Валентина из Лиепаи. — Раньше надписи и документы были на двух языках — русском и латышском».

По словам Валентины, которую цитирует издание Press, в 1998 году она уже сдавала экзамен по латышскому, чтобы устроиться на работу в школу учительницей.

«А теперь мне предлагают идти сдавать снова! — возмущается женщина. — Но где взять столько здоровья, чтобы опять пойти на курсы, собраться и пройти экзамен? Мне уже 70 — и здоровье не то, и память тоже».

От экзамена освобождаются лица старше 75 лет и те, кто получил начальное образование на латышском языке. Валентина под это исключение не подпадает.

Интересно, что один из действующих депутатов предложил к третьему чтению освободить от экзамена лиц старше 64 лет. Пройдёт эта поправка финальное чтение или нет, станет понятно в мае.

«Русских сгибали до уступчивого состояния»

По данным бывшего депутата Рижской думы, которая согласилась побеседовать с RT на условиях анонимности, из страны могут быть выдворены несколько тысяч пожилых людей.

«Заморские кураторы закидывали мысль, что, в отличие от русского языка, у латышского есть лишь одно пространство для выживания — Латвия, — рассказала RT экс-депутат. — И, мол, пускай государственным будет латышский».

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По словам эксперта, под разными предлогами русский язык незаметно и малыми дозами вытеснялся не только из госсектора, но и вообще из среды.

«Более того, самих русских с целью унизить, а также разделить с «российскими русскими», переименовали в «русскоязычных», — перечисляет собеседница. — Так тихой сапой, по капле русских сгибали до уступчивого состояния. Изначально не предоставив им гражданства, носителей «гордого» титула «негражданин Латвии» урезали в правах. Лишили права на образование на русском языке, права купить землю для сельскохозяйственных нужд. Лишили возможности голосовать на выборах. Список далеко не полный».

При этом, резюмирует она, гражданин любой страны ЕС мог приехать в Латвию и «купить злосчастную землю», а негражданам следовало проходить унизительную процедуру получения разрешения от муниципалитета.

Особняком стоят проблемы русскоязычных журналистов, которые работают в Латвии, преимущественно в оппозиционных изданиях. RT уже писал о том, что сотрудникам изданий-иноагентов «Медуза»*, «Важные истории»** и The Insider***, которые базируются в Риге, тоже придётся получать сертификат о знании латышского.

На родине многих журналистов ждут административные, а то и уголовные дела. Издания, в которых они работают, пишут о действиях российских войск на Украине преимущественно в негативном ключе, публикуют непроверенные, а порой и откровенно ложные сведения. По действующим законам это подпадает под статьи о фейках и дискредитации ВС РФ.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.



** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.