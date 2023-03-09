Узнать больше

Delfi: Латвия направила Украине первые машины, конфискованные за вождение в пьяном виде

Короткая ссылка
Латвия отправила на Украину восемь автомобилей, конфискованных у водителей за вождение в пьяном виде.

Об этом информирует портал Delfi со ссылкой на латвийскую службу государственных доходов.

«В среду, 8 марта, на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей», — говорится в публикации.

Уточняется, что среди конфискованных автомобилей значатся машины марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.

17 февраля сейм (парламент) Латвии разрешил передавать на Украину автомобили, принадлежащие государству, в том числе те, что были конфискованы у водителей за езду в пьяном виде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить