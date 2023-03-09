Delfi: Латвия направила Украине первые машины, конфискованные за вождение в пьяном виде
Об этом информирует портал Delfi со ссылкой на латвийскую службу государственных доходов.
«В среду, 8 марта, на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей», — говорится в публикации.
Уточняется, что среди конфискованных автомобилей значатся машины марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.
17 февраля сейм (парламент) Латвии разрешил передавать на Украину автомобили, принадлежащие государству, в том числе те, что были конфискованы у водителей за езду в пьяном виде.