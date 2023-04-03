«Разрыв с российской аудиторией»: как живут переехавшие в Латвию YouTube-блогеры Гордеева и Солодников

Как стало известно RT, латвийские фирмы экс-репортёра НТВ, популярного YouTube-интервьюера Катерины Гордеевой* и её мужа, видеоблогера Николая Солодникова, ежегодно приносят убытки в десятки тысяч евро. Супружеская пара проживает в Риге с 2016 года, при этом популярность и доходность обоим по-прежнему обеспечивает преимущественно аудитория на родине. Однако сохранять связь с ней с каждым годом чете блогеров всё сложней, отмечают эксперты: за гостеприимство Латвия требует от экспатов из России безоговорочного осуждения политики Москвы и отречения от всего «советского». Это уже привело к сокращению рекламных доходов от блогерской деятельности и снижению лояльности пользователей.

Бывший заместитель директора петербургской библиотеки им. Маяковского Николай Солодников уехал в Латвию ещё в 2016 году, опасаясь уголовного преследования. На базе библиотеки он вёл проект «Диалоги», для чего приглашал общественных и политических деятелей для проведения семинаров и лекций. ФСБ заподозрила его в причастности к экстремистской деятельности. По версии силовиков, трудовой договор Солодникова с библиотекой был фиктивным, а зарплата шла на незаконную деятельность.

После отъезда автора за границу формат «Диалогов» прижился в видеоблоге: Солодников создал на YouTube ток-шоу «Ещёнепознер», в котором брал интервью у различных общественных, политических и культурных деятелей. Среди них, например, психолог Людмила Петрановская, писатель Максим Шевченко, глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Однако в сентябре 2022 года Солодников объявил о приостановке работы этого канала и запустил новый.

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Его супруга Катерина Гордеева — журналист, в прошлом автор резонансных репортажей и документальных фильмов для НТВ, сейчас — создатель популярного YouTube-канала «Скажи Гордеевой». Ситуация в России, её культура, российское общество и его герои — основные темы ток-шоу Гордеевой и Солодникова, не скрывающих своих критических взглядов на СВО и политический климат на родине.

В июле 2022 года Гордеева на своём канале выпустила трёхчасовой фильм «Человек и война», в котором на основании нескольких интервью представила точку зрения украинцев на военный конфликт России и Украины. В сентябре 2022 года журналистку признали иностранным агентом.

Разница курсов

С момента отъезда из России чета открыла две фирмы в Латвии. Из реестра юрлиц понятно, что у обоих есть ВНЖ в Латвии.

Согласно коммерческому регистру Латвии, в 2015 году Солодников основал в Риге предприятие «Открытая лекция» (Atvērtā lekcija). Официальный вид деятельности — «организация отдыха и развлечений».

Через эту фирму Солодников организовывал открытые лекции в Латвии и других странах, получая доходы от этих мероприятий. Например, в 2016 году он пригласил в Ригу писателя Бориса Акунина, а местные СМИ писали материалы с заголовками «Солодников привёз в Ригу «Открытые лекции». Вероятно, через это латвийское юрлицо и стали проводить рекламные доходы YouTube-канала.

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С начала существования по 2021 год, согласно финансовым документам из реестра, обороты фирмы составили €822 тыс. Однако за семь лет работы только три года компания закрывала с чистой прибылью. 2020 и 2021-й годы, согласно отчётам, «Открытая лекция» закрыла с убытком в размере €38 тыс. и €46 тыс. соответственно.

В 2018 году Солодников стал учредителем ещё одной латвийской организации — «Открытая библиотека» (Open Library). Согласно документам регистрации, она открывалась под два вида деятельности: «организация отдыха и развлечений» и «театральная деятельность». Также в задачи фирмы включили «продвижение и распространение театрального представления».

За всё время существования по счетам «Открытой библиотеки» прошло €50 тыс. — одним платежом в 2018 году, в год создания. Расходы организации в 2018-м составили €45 тыс. В последующие годы «Открытая библиотека» потратила оставшиеся €5 тыс. и больше не заработала.

Такое бывает, когда организация получает грант, говорят эксперты. Как правило, это фиксированная сумма, которую «осваивают» в течение оговорённого срока, считает доцент Академии труда и социальных отношений политолог Павел Фельдман.

«Поступление фиксированных идентичных сумм — косвенный признак того, что средства поступают из неких фондов, которые «содействуют развитию» гражданского общества, — объяснил эксперт. — За красивыми формулировками в стиле «поддержка гражданского общества» порой скрываются деструктивные формы воздействия на общественное мнение. Возможно, здесь мы имеем дело с таким примером. Хотелось бы понимать, на что в реальности были израсходованы эти средства».

Похожей точки зрения придерживается депутат Госдумы, член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Олег Матвейчев.

«Если это фиксированные суммы, то это зарплата какая-то или гранты», — отметил он.

Рижские вещатели

Как мы уже отмечали выше, после приостановки канала «Ещёнепознер» супруг Гордеевой начал развивать новый под собственным именем. На нём автор ведёт беседы о политическом и культурном пути России с представителями оппозиции, политологами, либеральными интеллигентами. Однако аудитория не спешит с переездом. У старого канала при закрытии было 970 тыс. подписчиков. На новый канал на момент выхода этой публикации подписались только 140 тыс. человек.

На новом канале Солодников также рекламирует бытовую технику, мелкие банки, сервисы для айтишников. Одна рекламная интеграция у Солодникова может стоить 150—300 тыс. рублей. Для подсчёта мы сравнили известные публично расценки у других блогеров, работающих в аналогичном тематическом спектре, посмотрели показатели вовлечённости аудитории у Солодникова на сайте сотрудничающего с ним рекламного агентства. Из этой суммы нужно вычесть комиссию агентства и расходы на оплату труда команды.

На старом канале, с гораздо более внушительными показателями вовлечённости аудитории, такая же реклама могла стоить втрое-вчетверо дороже. Таким образом, доходы Солодникова от видеоблогерства упали в несколько раз.

Объём рекламных доходов Гордеевой посчитать сложнее, однако резонно предположить, что на них не в лучшую сторону повлияло зачисление в иноагенты. Как показывает практика, часть российских рекламодателей прекращают сотрудничество с обладателями такого статуса. Так случилось, например, с латвийским изданием «Медуза»**. RT рассказывал, как сильно снизились их доходы после включения в реестр СМИ-иноагентов.

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Сжигая мосты

Косвенным свидетельством того, что Гордеева и Солодников покинули Россию надолго, может служить тот факт, что в ноябре 2022 года Гордеева продала свою квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Янтарный» на севере Москвы.

Согласно выписке из Росреестра, жильё площадью более 100 кв. м журналистка купила в 2005 году в кирпичной башне в Ховрине, на улице Лавочкина, 34. На тот момент здание считалось элитной новостройкой: подземная парковка, закрытая территория, детская площадка. Рядом — парк, два шага до набережной Северного речного вокзала.

Сейчас, по данным агентств недвижимости, квартиры аналогичной площади продаются в этом доме по цене от 34 млн до 39 млн рублей.

В Латвии Гордеева вместе с актрисой Чулпан Хаматовой купила участок земли площадью 7,4 тыс. кв. м. На этом участке стоит дом, в котором, предположительно, проживают их семьи. Фотографии с крыльца, похожего на крыльцо этого дома, публиковал в своих соцсетях Николай Солодников.

В интервью блогеру Юрию Дудю*** Гордеева сообщила, что покупка обошлась в €70 тыс. (3 млн рублей по ценам 2013 года). Но в кадастровой выписке указана общая стоимость 11 млн в пересчёте на рубли. Следовательно, доля Гордеевой не могла стоить меньше 5,5 млн рублей.

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Чужой среди чужих

О том, что в Европе многие выходцы из России сталкиваются с финансовыми трудностями и поиском работы, говорила и Чулпан Хаматова.

«Да, это известная тенденция. Многие из них открыто жалуются в соцсетях, что начали заканчиваться деньги, — говорит депутат Матвейчев. — Что продают по дешёвке всё, что только можно: и квартиры, и машины».

Чтобы удержаться на балтийском берегу, российским интеллигентам приходится постоянно подтверждать принимающей стороне, что они остаются ей лояльны.

Хаматова, например, вынуждена была оправдываться за гастроли в Крыму пятилетней давности и объясняться перед ведущей государственного латвийского ТВ, почему не ведёт антироссийскую пропаганду в соцсетях.

О незавидном положении российских экспатов, выступающих с антивоенной риторикой, высказалась для RT и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

«Сколько их сейчас — и в России чужих, и там не своих? — писала в колонке для RT председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. — Латвия не Россия. Латвия не примет тебя даром, от широты душевной: живи. За каждый день, каждый шаг, каждый вдох будет выставлен счёт. Надо каяться и предавать, предавать и каяться, иначе подпадёшь под очередную чистку неблагонадёжных».

В России Гордеева помогала тяжелобольным детям, сотрудничала с фондом «Подари жизнь» Хаматовой и рядом других организаций. А в Риге неожиданно сделала скандальное заявление.

«Здесь не существует благотворительных фондов — ни один, ни два, ни десять, нисколько, — заявила Гордеева в 2018 году на презентации своей книги «Время колоть лёд», написанной в соавторстве с Хаматовой. — Есть одна организация, которая помогает собирать деньги, но это просто агрегатор денег».

За это высказывание на Гордееву ополчились крупнейшие благотворительные организации Риги — Ziedot.lv, «Вера. Надежда. Любовь», «Фонд Мартиня». Они регулярно упоминают этот казус в своей публичной риторике.

С другой стороны, как отмечают эксперты, значительная часть российской аудитории Гордеевой и Солодникова отвернулась от них из-за критики России и СВО, которую они позволяют себе из-за рубежа.

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«Вся медийность уехавших из России представителей так называемой интеллигенции была обусловлена популярностью на российской театральной, музыкальной сцене, популярностью в русскоязычном сегменте интернета, — говорит политолог Фельдман. — Но их отъезд привёл к духовно-культурному разрыву отношений с российской аудиторией».

«Грызня за гранты»

Один из бывших сотрудников «Открытой России»****, структуры Михаила Ходорковского*****, на условиях анонимности сообщил RT, что из-за ужесточения законодательства в России по отношению к деятельности иностранных агентов западные фонды уже не могут с прежней эффективностью влиять на общественное мнение внутри страны.

«Каналы для получения финансирования из-за рубежа закрыты, многие некоммерческие организации в РФ, получавшие западные гранты, прекратили деятельность, — объясняет он RT. — Поэтому иностранные фонды больше не видят смысла вливать во внутрироссийскую политическую повестку много денег».

Из-за этого, продолжает собеседник редакции, те же NED****** и EED******* урезают суммы и объёмы грантов, а русскоязычные блогеры и политические деятели вынуждены жёстче конкурировать за их получение.

«Потихоньку начинается грызня за гранты, мы можем наблюдать это по кейсу Леонида Волкова********, отодвинутого своими же коллегами от управления новой реинкарнацией ФБК*********», — заключает собеседник.

О том, как Волкова со скандалом изгнали из американского Anti-Corruption Foundation, RT писал ранее.

По мнению Олега Матвейчева, деятельность и взгляды покинувших родину критиков СВО не находят поддержки у существенной части российской аудитории в том числе потому, что все начинают понимать: их мироощущение становится зависимым от влияния среды и государства, которое их поглотило.

«Дело даже не в том, что их точка зрения какая-то особенная, специфическая. В конце концов, они имеют на неё право, — добавляет политолог Фельдман. — Проблема заключается в том, как они эту точку зрения выражают. Некоторые, например, открыто желают, чтобы в России произошла насильственная смена власти, государственный переворот».

Именно в этом, убеждён политолог, кроется главная причина того, что от лидеров мнений отворачивается ещё недавно лояльная аудитория.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 02.09.2022.

** Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ от 15.04.2022.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

**** Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

***** Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

****** Национальный фонд в поддержку демократии (NED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

******* Европейский фонд за демократию (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.

******** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

********* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.