Источник: покинувший Россию глава отдела расследований «Медузы» оставил более 800 тысяч рублей долгов
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Долги по налогам образовались у ИП Ковалёва, которое он открыл в октябре 2014 года для ведения издательского бизнеса.
Перед этим, в марте, Ковалёв уволился из РИА Новости и устроился на работу в одну из компаний инвестора Рубена Варданяна, основателя «Тройки Диалог». С «Медузой» Ковалёв стал сотрудничать с 2019 года.
Согласно базам решений мировых судов, у Ковалёва в разные годы образовались задолженности перед двумя банками. В 2016-м «Бинбанк» обратился в мировой суд с требованием о принудительном взыскании с него кредитной задолженности. В 2022-м году аналогичный иск подал к журналисту «Банк Русский Стандарт».
Как ранее сообщал RT, в данный момент Ковалёв находится за границей.
«Он уехал в Ригу, — рассказал RT на условиях анонимности знакомый журналиста. — Произошло это несколько месяцев назад».
Ранее RT сообщал, что Ковалёв удалил личные переписки с друзьями и коллегами в социальных сетях, перестал отвечать на сообщения и перестал вести соцсети.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.