Источник: покинувший Россию глава отдела расследований «Медузы» оставил более 800 тысяч рублей долгов

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RT
Как стало известно RT, руководитель отдела расследований «Медузы»* Алексей Ковалёв, который покинул Россию несколько месяцев назад из-за опасений ареста по делу о дискредитации российской армии, остался должен на родине 845 тыс. рублей. Об этом на условиях анонимности сообщил знакомый журналиста. По его словам, Ковалёв жил с долгами уже несколько лет.
Источник: покинувший Россию глава отдела расследований «Медузы» оставил более 800 тысяч рублей долгов
  • Gettyimages.ru
  • © Adnan Turgay Aydin / EyeEm

Долги по налогам образовались у ИП Ковалёва, которое он открыл в октябре 2014 года для ведения издательского бизнеса.

Перед этим, в марте, Ковалёв уволился из РИА Новости и устроился на работу в одну из компаний инвестора Рубена Варданяна, основателя «Тройки Диалог». С «Медузой» Ковалёв стал сотрудничать с 2019 года.

Согласно базам решений мировых судов, у Ковалёва в разные годы образовались задолженности перед двумя банками. В 2016-м «Бинбанк» обратился в мировой суд с требованием о принудительном взыскании с него кредитной задолженности. В 2022-м году аналогичный иск подал к журналисту «Банк Русский Стандарт».

Как ранее сообщал RT, в данный момент Ковалёв находится за границей.

«Он уехал в Ригу, — рассказал RT на условиях анонимности знакомый журналиста. — Произошло это несколько месяцев назад».

Ранее RT сообщал, что Ковалёв удалил личные переписки с друзьями и коллегами в социальных сетях, перестал отвечать на сообщения и перестал вести соцсети.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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