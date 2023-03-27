Источник: руководитель отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалёв опасается уголовного преследования в России

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RT
По данным источников RT в редакции «Медузы»*, руководитель отдела расследований издания Алексей Ковалёв перестал выходить на связь в социальных сетях с середины февраля текущего года. Как утверждают его знакомые, он опасается возбуждения в отношении себя уголовных дел о дискредитации Вооружённых сил России.
Источник: руководитель отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалёв опасается уголовного преследования в России
  • РИА Новости

Знакомые Ковалёва на условиях анонимности рассказали RT, что журналист удалил личные переписки с ними в социальных сетях и перестал отвечать на сообщения.

Издание «Медуза» периодически публиковало материалы, описывающие действия Вооружённых сил России в ходе СВО на Украине в негативном контексте.

При этом основной объём этих публикаций был подготовлен отделом расследований во главе с Ковалёвым.

Как ранее сообщал RT, Минюст России включил издание «Медуза» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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