Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»
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В сообщении говорится что, как было установлено, расположенный на территории Латвии университет основан российскими гражданами, среди них признанные иноагентами в России.
При этом профессорско-преподавательский состав этой организации популяризирует деятельность экстремистских организаций.
«Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что «в ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России, а также деятельность Transparеncy International в России.