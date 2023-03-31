Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»

Российская Генеральная прокуратура сообщила, что признала нежелательной деятельность на российской территории латвийской неправительственной организации «Свободный университет». Об этом стало известно в пятницу, 31 марта. Информация размещена в Telegram-канале надзорного органа.

В сообщении говорится что, как было установлено, расположенный на территории Латвии университет основан российскими гражданами, среди них признанные иноагентами в России.

При этом профессорско-преподавательский состав этой организации популяризирует деятельность экстремистских организаций.

«Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что «в ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России, а также деятельность Transparеncy International в России.