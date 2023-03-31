Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»

Короткая ссылка
Российская Генеральная прокуратура сообщила, что признала нежелательной деятельность на российской территории латвийской неправительственной организации «Свободный университет». Об этом стало известно в пятницу, 31 марта. Информация размещена в Telegram-канале надзорного органа.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В сообщении говорится что, как было установлено, расположенный на территории Латвии университет основан российскими гражданами, среди них признанные иноагентами в России. 

При этом профессорско-преподавательский состав этой организации популяризирует деятельность экстремистских организаций.

«Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что «в ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России, а также деятельность Transparеncy International в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить