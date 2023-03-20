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ГП признала нежелательной в России работу британского «Института госуправления»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России.
ГП признала нежелательной в России работу британского «Института госуправления»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам проверки.

По данным Генпрокуратуры, было установлено, что в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сотрудников Генпрокуратуры пресекать попытки дестабилизировать обстановку в стране.

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