Апелляционный суд подтвердила штраф для Google в 2 млрд руб за непрозрачность правил YouTube

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 млрд рублей, наложенного на владельца видеосервиса – Google LLC.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что апелляционный суд отклонил жалобу американской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению «коктейлей Молотова» и со свастикой.