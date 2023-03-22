Апелляционный суд подтвердила штраф для Google в 2 млрд руб за непрозрачность правил YouTube
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.
Уточняется, что апелляционный суд отклонил жалобу американской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению «коктейлей Молотова» и со свастикой.