Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн руб за посты с инструкцией для «коктейлей Молотова»

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению «коктейлей Молотова» и со свастикой.
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн руб за посты с инструкцией для «коктейлей Молотова»
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Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы... (компания. — RT) Twitter, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сказала собеседница агентства.

Как уточняется, речь идёт о публикации инструкции, как изготовить «коктейль Молотова», и о изображении свастики в отдельных постах.

Ранее суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

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