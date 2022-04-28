Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн руб за посты с инструкцией для «коктейлей Молотова»

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн рублей Twitter за неудаление постов с инструкцией по изготовлению «коктейлей Молотова» и со свастикой.

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы... (компания. — RT) Twitter, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сказала собеседница агентства.

Как уточняется, речь идёт о публикации инструкции, как изготовить «коктейль Молотова», и о изображении свастики в отдельных постах.

Ранее суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.