Суд в Москве оштрафовал Google за публикацию клипа Моргенштерна с пропагандой наркотиков

Суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков.

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Google виновной... и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — говорится в решении судьи Тимура Вахрамеева.

Уточняется, что компанию признали виновной в нарушении ч. 4 ст. 13.14 КоАП России (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств).

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 7 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube материалов украинских националистов.

21 апреля суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за распространение на YouTube недостоверных данных о потерях ВС России в ходе cпецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения.