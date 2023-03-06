«Политическая целесообразность перевешивает»: как в Прибалтике отказываются от русских названий

Власти Вильнюса могут переименовать Литературный музей А.С. Пушкина, исключив из его названия имя русского поэта. Как отмечается в сообщении местного самоуправления, авторы инициативы планируют назвать объект Музеем поместья Маркучяй. Аналогичные преобразования русофобского толка наблюдаются и в других странах Прибалтики, констатируют эксперты. При этом, по словам аналитиков, подобные решения в подавляющем большинстве случаев принимаются властями этих государств без учёта мнения граждан.

В Вильнюсе могут переименовать Литературный музей Пушкина, исключив из названия имя поэта. Решение об этом будет принято на следующей неделе.

«Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — приводит ТАСС сообщение вильнюсского городского самоуправления.

Отмечается, что авторы инициативы предлагают переименовать этот культурный объект в Музей поместья Маркучяй.

«В завещании последней владелицы усадьбы Варвары Пушкиной видим, что именно так она и называла эту свою собственность», — говорится в заявлении.

Ранее носившая имя русского писателя Максима Горького общеобразовательная школа в литовской Клайпеде была переименована в Клайпедскую портовую прогимназию. Местный горсовет поддержал соответствующее предложение администрации учебного заведения.

До этого в Литве каунасский горсовет одобрил переименование гимназии имени Александра Пушкина в Каунасскую международную гимназию. По версии местных СМИ, прежнее название было «слишком узким», чтобы охарактеризовать разнообразие услуг образовательной организации, где преподавание на русском языке стало одной из возможных опций.

Русский драматический театр в Вильнюсе также был переименован в Вильнюсский старый театр, на его сайте фигурирует уже новое название.

Кроме того, в литовской комиссии столичного самоуправления по исторической памяти заявляли, что в рамках процесса десоветизации публичного пространства необходимо переименовать улицу Русу (Русская), а также сквер, названный в Вильнюсе в честь писателя Пятраса Цвирки. Также в структуре потребовали заменить металлические крышки канализационных люков, на которых осталась фигурирует аббревиатура ЛССР, подчеркнув, что переименованием этих объектов Литва оставит «меньше пространства русской «мягкой силе» и пропаганде в вопросах истории».

Простор для русофобии

Стоит отметить, что похожие «преобразования» происходят и в других странах Прибалтики. Так, Минюст Латвии подготовил законопроект, призванный переименовать по всей стране улицы «с русскими фамилиями». Об этом сообщал объединённый латвийский новостной портал радио и телевидения lsm.lv. По его информации, в Риге хотят изменить названия улиц Пушкина, Ломоносова, Тургенева и Эйзенштейна. Как уточняется, улица Пушкина будет носить имя Карла Мюленбаха, который составил толковый словарь латышского языка. В общей сложности Минюст Латвии намерен заменить 98 географических наименований по всей республике.

Русские улицы в Риге. Перекресток улиц Пушкина и Гоголя

globallookpress.com

© Виктор Лисицын

В Эстонии же, в Тарту, своего традиционного названия лишился студенческий «Русский бал» — теперь это «Бал Общества славянских культур города Тарту». По словам организаторов, это было сделано для того, чтобы «не было дискомфорта и неприятия с какой-то стороны или у каких-то слоёв населения». При этом они признали, что переименование мероприятия может негативно отразиться на количестве его гостей.

Русофобские тренды в Прибалтике охватили и сферу образования. В частности, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что в республике «есть определённая интоксикация русской культурой», и выступила за популяризацию польского языка вместо русского. Она предложила сделать польский самым востребованным вторым иностранным языком в школах страны вместо русского.

При этом, по данным Министерства образования, науки и спорта республики, русский язык в качестве второго иностранного остаётся наиболее популярным среди учеников литовских школ — его выбирают до 68% учащихся. Литовские власти же рассчитывают снизить этот показатель до 30%, а затем и вовсе отказаться от уроков русского языка в школах.

При этом власти соседней Латвии уже решили запретить изучение русского языка во всех учебных заведениях. Президент республики Эгилс Левитс в декабре прошлого года назвал эту меру «историческим шагом».

Продолжается в Прибалтике и кампания по ликвидации российского исторического наследия. В начале января этого года правительство Эстонии выделило более €900 тыс. на демонтаж и перенос советских памятников «из публичного пространства». В Таллине утверждают, что эти монументы «угрожают безопасности». Ранее речь шла о «замене советских надгробий нейтральными». Таких объектов насчитывается до 400.

До этого в Латвии уже снесли целый ряд памятников советским солдатам.

«Форма кощунства»

Эксперты, со своей стороны, констатируют, что полномасштабная кампания по отмене всего русского в Прибалтике лишь набирает обороты.

«Такие тенденции, как обострение шовинизма и расизма по отношению к русским и русскому, наблюдаются в целом на Западе, но в Литве, Латвии и Польше гораздо больше объектов, на которые можно распространить эту практику отмены. Общеевропейский русофобский тренд заключается в том, чтобы сделать так, как будто России вообще нет, как и русской культуры», — пояснил в беседе с RT эксперт РИСИ Олег Неменский.

Так, классик Александр Пушкин не угодил Литве «только тем, что он русский», говорит аналитик.

«Русофобия, как и другая форма ненависти по национальному признаку, неизбежно является формой кощунства. Сейчас ни в Прибалтике в частности, ни на Западе в целом нельзя говорить о том, что что-то, связанное с Россией, может быть хорошим. Русское отрицается и порицается тотально. Однако незнание русской культуры сильно духовно обеднит и прибалтов, и жителей Запада в целом. Но, очевидно, политическая целесообразность тут перевешивает духовный и культурный интерес. Потому как, чтобы подготовить большую прокси-войну с Россией, нужно провести максимальную демонизацию РФ», — считает Неменский.

Минюст Латвии

Legion-Media

Аналогичной точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, принципиальная задача масштабной русофобской кампании — отрезать новое поколение своих граждан от русской культуры и наследия.

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«Свести их к дикому национализму. Ведь для националиста характерно то, что любой более-менее связный бред на своём языке он воспринимает как культурный памятник, а культурные ценности, находящиеся за пределами его страны, он просто не видит, потому что они транслируются на другом языке», — отметил Межевич в разговоре с RT.

Аналитик также указал на то, что русофобская повестка в Прибалтике исходит преимущественно от местных властей.

«Народ Литвы, Латвии или Эстонии особенно ни о чём не спрашивают. Сегодня политический истеблишмент этих стран сам принимает решения, что нужно гражданам, какой язык им учить в первую очередь. Но я считаю, что сопротивление этому антинародному и дискриминационному курсу у обычных людей, особенно русскоговорящих, будет нарастать. Впрочем, при нынешнем руководстве в государствах Прибалтики это вряд ли даст ощутимый результат», — сказал эксперт.

Межевич пояснил, почему идеи по отмене русского приживаются у части националистически настроенного населения Прибалтики.

«Ни в Эстонии, ни в Латвии, ни в Литве не появилось полноценной национальной культуры, а когда своей культуры нет, то чужая, особенно столь богатая, как русская, вызывает раздражение. В Прибалтике радикально настроенные слои населения что-либо воспринимают только в том случае, когда это привязано к национальному языку и не имеет никакого отношения ни к Российской империи, ни с Советскому Союзу. Но если вычеркнуть, например, из истории той же Латвии связанные с Россией периоды, то не остаётся практически ничего, никакой культуры. Будет лишь националистическая псевдокультура», — рассуждает аналитик.

При этом эксперты констатируют, что власти прибалтийских стран, обесценивающие всё русское и советское, усиленно закрывают глаза на то, что экономическое положение этих территорий при СССР было намного лучше, чем сейчас.

«Их промышленность стала гораздо беднее, как и довольно провинциальная экономическая модель в целом. Основной источник дохода этих государств сейчас — дотации ЕС за противостояние России и раскручивание лобового столкновения РФ и Запада», — считает Неменский.

В свою очередь, Николай Межевич напомнил, что Эстония, Латвия и Литва в советское время имели полноценное, комплексное и многоотраслевое национальное хозяйство.