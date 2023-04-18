Госдума приняла обращение о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике
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Соответствующее заявление было принято единогласно.
«В странах Прибалтики давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским. Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов», — заявили депутаты.
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