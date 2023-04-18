Госдума приняла обращение о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике

Депутаты Госдумы выступили против репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения.

Соответствующее заявление было принято единогласно.

«В странах Прибалтики давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским. Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов», — заявили депутаты.

4 апреля парламент Литвы на заседании проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.