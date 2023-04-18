Госдума приняла обращение о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике

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Депутаты Госдумы выступили против репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения.
Госдума приняла обращение о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Соответствующее заявление было принято единогласно.

«В странах Прибалтики давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским. Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов», — заявили депутаты. 

4 апреля парламент Литвы на заседании проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.

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