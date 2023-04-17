Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.
Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала на круглом столе, посвящённом проблемам соотечественников в России и за рубежом.

«Сегодня, когда международная защита прав человека практически рухнула, и мы видим, что ни один международный орган не отреагировал на русофобию», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Москалькова заявила, что за три месяца 2023 года ей поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

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