Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.

Соответствующее заявление она сделала на круглом столе, посвящённом проблемам соотечественников в России и за рубежом.

«Сегодня, когда международная защита прав человека практически рухнула, и мы видим, что ни один международный орган не отреагировал на русофобию», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Москалькова заявила, что за три месяца 2023 года ей поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.