Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений
- РИА Новости
«Поток обращений не просто растёт, а фактически за эти три месяца он в два раза стал больше, чем в прошлом году», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, речь идёт об обращениях, требующих экстренной реакции, в частности о получивших ранения и о тех, кому нужно срочно эвакуироваться.
«Речь идёт о воссоединении семей, детей и родителей», — добавила омбудсмен.
Ранее Москалькова обсудила с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным работу по обращениям от родственников бойцов частной военной компании.