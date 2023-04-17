Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о росте числа обращений

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что за три месяца 2023 года ей поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

«Поток обращений не просто растёт, а фактически за эти три месяца он в два раза стал больше, чем в прошлом году», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, речь идёт об обращениях, требующих экстренной реакции, в частности о получивших ранения и о тех, кому нужно срочно эвакуироваться.

«Речь идёт о воссоединении семей, детей и родителей», — добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова обсудила с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным работу по обращениям от родственников бойцов частной военной компании.