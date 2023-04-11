Москалькова обсудила с Пригожиным обращения от родственников бойцов ЧВК «Вагнер»
- РИА Новости
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«С Евгением Пригожиным обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК «Вагнер». Определили пути взаимодействия», — написала она в Telegram.
В конце марта Москалькова заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными с Москвой.
Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.