Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными с Москвой.

Москалькова 8 марта публиковала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.

В своём Telegram-канале омбудсмен сегодня написала, что крайне обеспокоена срывом очередного обмена.

«Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», — заявила Москалькова.

Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.