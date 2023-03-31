Москалькова заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными с Москвой.
Москалькова заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными
  • РИА Новости

Москалькова 8 марта публиковала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.

В своём Telegram-канале омбудсмен сегодня написала, что крайне обеспокоена срывом очередного обмена. 

«Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», — заявила Москалькова.

Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

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