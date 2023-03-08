Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — заявила Москалькова.

Ниже она представила список, в котором указаны имена и даты рождения 70 украинских пленных.

Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.