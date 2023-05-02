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Дания в 2024 году направит в Латвию батальон для сил НАТО

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Министерство обороны Дании в 2024 году направит в Латвию батальон для сил НАТО. Об этом сообщает AFP со ссылкой на оборонное ведомство королевства.
Дания в 2024 году направит в Латвию батальон для сил НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © naphtalina

«С середины 2024 года Дания предоставит в распоряжение НАТО батальон для обороны стран Балтии», — говорится в сообщении.

Часть года батальон будет дислоцироваться в Латвии, а остальную часть года — в Дании, где он будет находиться в «режиме ожидания», готовый вернуться в Прибалтику в случае кризиса, отметили в министерстве.

В составе батальона будет от 700 до 1200 военнослужащих.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ России.

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