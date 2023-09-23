«Важный индикатор курса Вашингтона»: что известно о новом пакете американской помощи Украине

Американские танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни, заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Хозяин Белого дома также объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $325 млн. В него вошли, в частности, кассетные боеприпасы, снаряды для систем ПВО и противотанковые комплексы. Между тем в США продолжается обсуждение запроса Байдена к конгрессу о выделении дополнительных $24 млрд на оказание помощи Украине. По мнению аналитиков, несмотря на протесты со стороны отдельных республиканцев, конгрессмены в итоге поддержат предложение Белого дома.

Первые танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе, заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«На следующей неделе на Украину будут доставлены первые американские танки Abrams», — сказал Байден.

Стоит отметить, что решение о передаче Украине 31 танка Abrams было принято ещё в январе 2023 года, однако в Кремле идею поставить Киеву западные танки назвали провальной по технологическим причинам. В военно-экспертном сообществе и СМИ США также поставили под сомнение необходимость передачи дорогостоящих машин. Американские специалисты акцентировали внимание на высоком расходе топлива и сложностях в обслуживании этих танков. Был отмечен и ещё один существенный недостаток Abrams для украинского театра военных действий — очень большой вес машины.

После сообщения о скорой поставке танков киевскому режиму Байден заявил, что США «сосредоточены на укреплении потенциала Украины в области противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры».

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Кроме того, Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. «Я одобрил очередной транш помощи США Украине в сфере безопасности, который включает больше единиц артиллерии, боеприпасов, противотанковых вооружений», — сказал президент США.

Более подробно о составе нового транша для ВСУ рассказали в Пентагоне. По данным военного ведомства, Киев получит кассетные боеприпасы, снаряды для систем ПВО, противотанковые комплексы Javelin и другое оружие. Общая стоимость передаваемого Украине военного оборудования составит $325 млн.

По словам аналитиков, новый пакет помощи Украине будет стандартным: принципиально он ничем не отличается от предыдущих траншей.

«Такие транши будут выделяться и дальше буквально через каждые несколько недель», — сказал в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Специалист также отметил, что появление на фронте танков Abrams не сможет оказать решающего влияния на расстановку сил в зоне конфликта.

«На ситуацию на фронте может повлиять либо значительное численное преимущество, либо разрушение тыла и основных коммуникаций. Ничего этого пока в зоне СВО не фиксируется», — пояснил политолог.

«Часть предвыборного имиджа»

На встрече с Байденом Зеленский поблагодарил США за предоставляемую Киеву помощь и заявил о якобы достижении «нового уровня» единства между двумя странами.

Напомним, глава киевского режима прибыл в Соединённые Штаты 19 сентября для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он, в частности, выступил на всеобщих дебатах Генассамблеи и на заседании Совбеза, а также встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рядом других лидеров.

Затем Зеленский направился в Вашингтон, где, помимо Байдена, провёл переговоры с главой Минобороны США Ллойдом Остином, лидерами Демократической и Республиканской партий в сенате, а также со спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти.

Владимир Зеленский и Ллойд Остин

AP

© Andrew Harnik

Кроме того, в присутствии Зеленского украинская делегация подписала меморандум о взаимопонимании с Глобальным оборонно-промышленным альянсом (GDIA) и Оборонно-промышленной коалицией Аризоны.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, документ закрепляет сотрудничество «в направлении реализации проектов в оборонно-промышленном секторе». Предполагается, что GDIA обеспечит установление связей и развитие сотрудничества украинской стороны с американскими оборонными компаниями, которые заинтересованы в размещении своих производственных объектов на территории Украины.

Аналогичный меморандум был подписан и с Ассоциацией аэрокосмической и оборонной промышленности штата Юта.

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В своём заявлении по итогам визита в США Зеленский сообщил о планах создать с Вашингтоном совместную оборонную систему.

«Копродукция в оборонке с Соединёнными Штатами — это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединёнными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе ещё больше усилить свободу и защиту жизни», — заявил Зеленский.

Однако, по мнению Владимира Брутера, США вряд ли будут делать масштабные инвестиции в украинский ВПК.

«Американцы не очень любят производить свою военную технику за пределами страны. Поэтому, я думаю, если что-то с американской лицензией и будет производиться на Украине, то это будет самая простая продукция», — сказал эксперт.

В целом украинский лидер назвал визит в США «очень важным» и отметил, что в ходе поездки были достигнуты «очень весомые результаты».

Между тем американские СМИ совершенно иначе оценивают поездку Зеленского в Штаты. Так, портал Axios отметил, что Киев остался недоволен тем, что Вашингтон решил пока не передавать ему оперативно-тактические ракеты большой дальности ATACMS, которые руководство Украины давно просит у США. Кроме того, обозреватели Axios считают, что Республиканская партия оказала Зеленскому довольно холодный приём. Журналисты издания напомнили, что Кевин Маккарти не предоставил Зеленскому возможности выступить перед членами палаты представителей, сославшись на нехватку времени.

В свою очередь, телеканал CNN обратил внимание на то, что Маккарти старался не показываться на публике рядом с украинским лидером. Как отмечают аналитики, это резко контрастировало с предыдущим визитом Зеленского в США, в ходе которого он не только выступил в конгрессе, но и удостоился оваций от его членов.

Владимир Зеленский выступает в конгрессе США в декабре 2022 года

AFP

© Win McNamee / Getty Images

Эксперты полагают, что подобный холодный приём связан с предвыборной борьбой в США.

«Маккарти была нужна картинка, чтобы показать, как он радеет за американцев, что Украина для него не является приоритетом. Но в действительности он ничего не решает и ни на что не влияет. То, как приняли Зеленского республиканцы, — это часть предвыборного имиджа, не больше», — сказал Владимир Брутер.

«Решение будет принято»

Стоит отметить, что перед встречей с Зеленским Маккарти заявил, что в ходе переговоров он не собирается гарантировать ему поддержку республиканцев в вопросе выделения нового пакета помощи Украине. Политик также пообещал потребовать с Зеленского отчётность за уже предоставленную американскую помощь.

Напомним, Белый дом в августе этого года запросил у конгресса дополнительные $24 млрд из федерального бюджета для поддержки Украины в период с 30 сентября по 31 декабря.

21 сентября на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя данный запрос конгрессу, отметил, что Вашингтон нуждается в непрерывном финансировании программы помощи Украине.

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«Нет такой суммы в долларах, которая требовалась бы на всё время (для помощи Украине. — RT). Нам нужно непрерывное финансирование», — заявил Салливан.

По его словам, Белый дом рассчитывает решить вопрос с выделением нового транша к 1 октября, чтобы избежать перебоев с обеспечением финансирования для Украины.

В разговоре с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин не исключил, что республиканцы могут попытаться заблокировать выделение Украине очередного транша.

«В условиях, когда в США раздувается скандал о коррупционных схемах Байдена и его сына на Украине, поддерживать запрос Белого дома конгресс не будет. У республиканцев есть минимальное преимущество в палате представителей, поэтому они могут, например, для одобрения запроса потребовать сперва у Белого дома отчёт об уже потраченных деньгах», — сказал эксперт.

Однако Владимир Брутер считает, что новый запрос Белого дома о помощи Украине в конечном счёте всё же будет одобрен, несмотря на публичные заявления отдельных республиканцев.

«Это предвыборный год в США, поэтому республиканцы и демократы будут активно спорить друг с другом. Республиканцы будут совершать ритуальные танцы вокруг запроса Байдена, будут вносить коррективы, делать вид, что сопротивляются, но при этом выделят примерно столько денег, сколько Белый дом и просит», — считает политолог.

Он напомнил, что ранее конгресс утверждал все запросы Белого дома в отношении поддержки Украины.

«До этого все решения, которые Белому дому были необходимы по Украине, принимались через конгресс. Ни один запрос пока не был отвергнут. Это более важный индикатор курса Вашингтона, чем отказ Маккарти предоставить Зеленскому возможность выступить», — заключил аналитик.