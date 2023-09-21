Салливан: США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи для Украины

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Киеву.

Об этом пишет РИА Новости.

«Он (Байден. — RT) в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем», — сказал Салливан.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты не передадут Вооружённым силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS в обозримом будущем.

Экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.