Салливан: США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи для Украины
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Об этом пишет РИА Новости.
«Он (Байден. — RT) в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем», — сказал Салливан.
Ранее корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты не передадут Вооружённым силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS в обозримом будущем.
Экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.