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Бывший агент MI6: эмоциональность Зеленского на ГА ООН указывает на отчаяние

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Экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.
Бывший агент MI6: эмоциональность Зеленского на ГА ООН указывает на отчаяние
  • Gettyimages.ru
  • © Seth Wenig

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он рассказал, что Зеленский находится в глубоком отчаянии и пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше оружия для Киева.

По словам Крука, Зеленский уверен, что может разжалобить США и убедить их пересмотреть позицию по поддержке украинской армии, но не в этот раз.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол заявил, что Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса США просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что слова Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ.

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