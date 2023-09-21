Бывший агент MI6: эмоциональность Зеленского на ГА ООН указывает на отчаяние

Экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он рассказал, что Зеленский находится в глубоком отчаянии и пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше оружия для Киева.

По словам Крука, Зеленский уверен, что может разжалобить США и убедить их пересмотреть позицию по поддержке украинской армии, но не в этот раз.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол заявил, что Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса США просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что слова Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ.