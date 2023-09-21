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Конгрессмен сообщил, что Зеленский просит у США в первую очередь ATACMS и F-16

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Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.
Конгрессмен сообщил, что Зеленский просит у США в первую очередь ATACMS и F-16
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол.

«В первую очередь две вещи: прикрытие с воздуха, то есть самолёты F-16, и ATACMS», — цитирует его ТАСС.

По словам конгрессмена, Киеву не хватает дальнобойной артиллерии.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты не передадут Вооружённым силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS в обозримом будущем.

Как сообщал журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата конгресса, все американские ведомства одобрили передачу Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS, однако окончательное решение остаётся за президентом США Джо Байденом.

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