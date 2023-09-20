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Fox News: США не передадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем

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Соединённые Штаты не передадут Вооружённым силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS в обозримом будущем, заявил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники.
Fox News: США не передадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Украина в обозримом будущем не получит ATACMS — тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль», — говорится в сообщении.

Ранее издание Foreign Policy писало, что все американские ведомства одобрили передачу Украине ракет ATACMS, но окончательное решение остаётся за президентом США Джо Байденом.

16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.

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