Fox News: США не передадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем

Соединённые Штаты не передадут Вооружённым силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS в обозримом будущем, заявил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники.

Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Украина в обозримом будущем не получит ATACMS — тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль», — говорится в сообщении.

Ранее издание Foreign Policy писало, что все американские ведомства одобрили передачу Украине ракет ATACMS, но окончательное решение остаётся за президентом США Джо Байденом.

16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.