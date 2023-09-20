Fox News: США не передадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем
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Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
«Украина в обозримом будущем не получит ATACMS — тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль», — говорится в сообщении.
Ранее издание Foreign Policy писало, что все американские ведомства одобрили передачу Украине ракет ATACMS, но окончательное решение остаётся за президентом США Джо Байденом.
16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.