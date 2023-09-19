Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об отчаянии Зеленского из-за провала ВСУ
По его словам, это является признаком растущего отчаяния Зеленского.
При этом эксперт добавил, что множество американских и европейских военных стратегов ошиблись, поверив в возможный успех украинского контрнаступления.
«Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах», — сказал Джонсон.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ.
Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.
Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.