Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что слова Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ.

По его словам, это является признаком растущего отчаяния Зеленского.

При этом эксперт добавил, что множество американских и европейских военных стратегов ошиблись, поверив в возможный успех украинского контрнаступления.

«Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах», — сказал Джонсон.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.