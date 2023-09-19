Узнать больше

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об отчаянии Зеленского из-за провала ВСУ

Короткая ссылка
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что слова Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ.

По его словам, это является признаком растущего отчаяния Зеленского. 

При этом эксперт добавил, что множество американских и европейских военных стратегов ошиблись, поверив в возможный успех украинского контрнаступления.

«Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах», — сказал Джонсон.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить