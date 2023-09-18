«Так много смертей за столь малое»: Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал попытки контрнаступления киевского режима. Он оценил соответствующую информацию фразой: «Так много смертей за столь малое». На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике контрнаступление ВСУ из-за большого количества человеческих потерь.

«Так много смертей за столь малое», — написал Маск.

Таким образом он оценил серию постов бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью: «Украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

В то же время Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS признал, что украинские вооружённые формирования попали в сложную ситуацию, а темпы у контрнаступления незначительны. При этом ранее глава киевского режима возложил вину за провал контрнаступления на Запад и признал, что оно не завершится «хеппи-эндом» из-за большого количества потерь.

Также по теме «Правдивые цифры»: военком Полтавской области заявил о крупных потерях среди призванных в ряды ВСУ И. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил о крупных потерях среди мобилизованных в ВСУ....

Кроме того, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об утрате украинской армией наступательного потенциала. По его словам, провал контрнаступления нанёс Владимиру Зеленскому «ощутимый удар». Он подчеркнул, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников.

«ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала», — цитирует его ТАСС.

Азаров отметил, что офис Зеленского требует от Генштаба ВСУ «оперативно показать успехи на фронте», так как ему надо хоть как-то отчитаться перед Западом.

«Вот только демонстрировать пока особо нечего», — добавил бывший премьер.

На прошлой неделе и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что из 100 человек, пополнивших ряды ВСУ осенью 2022 года, в строю осталось 10—20, остальные погибли или были ранены.

12 сентября, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания ВЭФ, Владимир Путин также констатировал, что у так называемого контрнаступления Украины нет результатов, но есть большие потери.

«С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тыс. человек. Причём они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление, как будто это вообще не их люди, это, честно говоря, так... Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно», — подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что украинские войска потеряли 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разных классов.

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Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на сообщения о больших потерях в стане украинской армии, призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине будет затяжным. По его мнению, Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать».

«Киевский режим потерпел поражение»

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится победой России.

«Украинцы продолжают упорствовать в этой борьбе. Они потерпели поражение, в этом нет никаких сомнений. Но, знаете, вопрос в том, чем закончится этот конфликт. Победой Украины он не закончится, это точно. Он закончится победой русских. Россия может диктовать время и место этой победы и то, как эта победа будет выглядеть. И представляется, что победа будет выглядеть как безоговорочная капитуляция Украины. Потому что они отказываются поступать правильно, а именно признавать необратимость того, чего достигла Россия, и вместо этого продолжают действовать в соответствии с мифом, что они могут каким-то образом не только победить Россию, но и вытеснить её с этих территорий», — приводит его слова ИноТВ.

При этом профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине стал переломным моментом, обнажившим упадок США.

«Даже несмотря на то, что Соединённые Штаты неоднократно терпели поражение во Вьетнаме, терпели фиаско в Ираке, в Афганистане, создавали полный бардак в Сирии и Ливии, ничего из этого не сработало. Но никогда этого (поражения. — ИноТВ) не происходило из-за очень сильного противника, который сказал «нет». И Россия прямо сейчас говорит «нет», а остальной мир заявляет (Вашингтону): «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир». А это, на мой взгляд, уже предупреждение совершенно другого уровня», — подчеркнул он.