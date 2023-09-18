Зеленский: конфликт на Украине не будет окончен путём передачи части территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телекомпании СBS, что конфликт на Украине не будет окончен путём передачи части территорий.

«Нет. Это наша территория», — сказал украинский президент.

При этом он добавил, что контрнаступление ВСУ продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска не смогут закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.