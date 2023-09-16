«Правдивые цифры»: военком Полтавской области заявил о крупных потерях среди призванных в ряды ВСУ

И. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил о крупных потерях среди мобилизованных в ВСУ. По его словам, из 100 человек, пополнивших ряды ВСУ осенью 2022 года, в строю осталось 10—20, остальные погибли или были ранены. В Госдуме отметили, что подобные факты вновь подтверждают выбор Киевом курса на «войну до последнего украинца». Эксперты полагают, что попытки наступления ВСУ продолжатся, невзирая на потери.

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной высказался о масштабе потерь среди мобилизованных украинцев.

В ходе 39-й сессии Полтавского горсовета Бережной привёл статистику о соотношении убитых и раненых среди мобилизованных. По его словам, опубликованным изданием «Полтавщина», из пополнивших подразделения 100 человек в строю осталось 10—20 военнослужащих. Остальные погибли или были ранены.

В то же время, уточнил Бережной, план по мобилизации в Полтаве выполнен лишь на 13%.

Позднее издание «СТРАНА.ua» сообщило со ссылкой на одного из украинских военнослужащих, что названные Бережным цифры выглядят правдиво.

«На самом деле это правдивые цифры, по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше (осталось в строю. — RT)», — приводит издание слова военного ВСУ, участвовавшего в боях под Артёмовском.

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Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая затрагивает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В конце августа текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше людей.

Комментируя эти заявления, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров заявил, что подобная информация является подтверждением политики «войны до последнего украинца», которую выбрал киевский режим.

«Это характеризует последний месяц так называемого контрнаступления, которое, как многие эксперты говорят, привело к серьёзнейшим потерям не только в технике, вооружениях, но и к колоссальным потерям в личном составе», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, появляющаяся из разных источников информация такого плана «свидетельствует о реальной ситуации в этой стране».

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что цифры потерь среди ВСУ действительно велики, однако это обстоятельство вряд ли заставит украинское руководство отказаться от выбранного курса.

«Важно понимать, что, невзирая на потери, Украина продолжает и будет продолжать наступательные операции до момента, пока это возможно по погоде», — сказал эксперт.

Коротченко полагает, что тактика ответов российской стороны должна быть организована исходя из этих обстоятельств.

Путин — о потерях ВСУ и последствиях контрнаступления

Ранее Владимир Путин высказался о крупных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Как отметил президент в ходе пленарного заседания восьмого Восточного экономического форума, которое состоялось 12 сентября, на Украине происходит насильственная мобилизация, «одна волна за другой». В то же время, отметил российский лидер, результатов контрнаступления ВСУ не наблюдается.

Также по теме Путин заявил, что на Украине уничтожено 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ Российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине уничтожено 543 танка и 18 тыс. бронемашин ВСУ.

«Потери есть большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тыс. человек. Причём они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление, как будто это вообще не их люди», — сказал президент.

Путин также уточнил, что украинская сторона несёт крупные потери в технике. В частности, речь идёт о 543 танках и почти 18 тыс. бронемашин разных классов. Российский лидер заявил, что на фоне сложившейся ситуации создаётся ощущение, что западные кураторы толкают Киев максимально «отгрызть» территории, насколько это возможно для украинской стороны.

«Потом, когда все ресурсы — и людские ресурсы, и по технике, и по боеприпасам — будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать: мы давно говорим о том, что хотим переговоры, — и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооружённых сил», — сказал Путин.