Полтавский военком Бережной заявил о потере за год 90% пополнивших ряды ВСУ
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Полтавщина».
Отмечается, что Бережной пожаловался депутатам на то, что украинские части нуждаются в пополнениях.
«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20», — сказал подполковник.
При этом он добавил, что остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.
Кроме того, Бережной предложил организовать в микрорайонах Полтавской области участки для уведомления.
Ранее в FT заявили, что Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии.
Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после разглашения потерь украинской армии.