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Полтавский военком Бережной заявил о потере за год 90% пополнивших ряды ВСУ

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Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Полтавщина».

Отмечается, что Бережной пожаловался депутатам на то, что украинские части нуждаются в пополнениях.

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20», — сказал подполковник.

При этом он добавил, что остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя. 

Кроме того, Бережной предложил организовать в микрорайонах Полтавской области участки для уведомления.

Ранее в FT заявили, что Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии.

Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после разглашения потерь украинской армии.

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