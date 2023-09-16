Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Полтавщина».

Отмечается, что Бережной пожаловался депутатам на то, что украинские части нуждаются в пополнениях.

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20», — сказал подполковник.

При этом он добавил, что остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

Кроме того, Бережной предложил организовать в микрорайонах Полтавской области участки для уведомления.

Ранее в FT заявили, что Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии.

Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после разглашения потерь украинской армии.