FT: Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии
- AP
«Почти пятая часть боевой техники, которую НАТО предоставило для проведения контрнаступления, была уничтожена на начальном этапе операции в мае и июне. По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ВСУ вместо использования бронированной техники перешли к тактике ведения боёв на изнурение противника, используя при этом штурмовые группы.
По данным RT, командование ВСУ при планировании боевых операций показало отсутствие гибкости, что привело к отсутствию успехов в контрнаступлении.