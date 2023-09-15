Узнать больше

FT: Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии

Короткая ссылка
Украинские войска приостановили так называемое контрнаступление в связи с потерями западной техники и просчётами в стратегии операций. Об этом сообщила газета Financial Times.
FT: Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии
  • AP

«Почти пятая часть боевой техники, которую НАТО предоставило для проведения контрнаступления, была уничтожена на начальном этапе операции в мае и июне. По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ вместо использования бронированной техники перешли к тактике ведения боёв на изнурение противника, используя при этом штурмовые группы.

По данным RT, командование ВСУ при планировании боевых операций показало отсутствие гибкости, что привело к отсутствию успехов в контрнаступлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить