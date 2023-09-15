FT: Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии

Украинские войска приостановили так называемое контрнаступление в связи с потерями западной техники и просчётами в стратегии операций. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Почти пятая часть боевой техники, которую НАТО предоставило для проведения контрнаступления, была уничтожена на начальном этапе операции в мае и июне. По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ вместо использования бронированной техники перешли к тактике ведения боёв на изнурение противника, используя при этом штурмовые группы.

По данным RT, командование ВСУ при планировании боевых операций показало отсутствие гибкости, что привело к отсутствию успехов в контрнаступлении.