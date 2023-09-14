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Командование ВСУ при планировании операций показало отсутствие гибкости

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По данным RT, командование ВСУ при планировании боевых операций показало отсутствие гибкости, что привело к отсутствию успехов в контрнаступлении.
Командование ВСУ при планировании операций показало отсутствие гибкости
  • AP

«Планируя боевые операции, командование ВСУ показало отсутствие гибкости, в результате чего при штурме одного или двух населённых пунктов, оборона которых была укреплена по максимуму, украинские войска потеряли наиболее боеспособные части и были вынуждены вводить стратегические резервы, переброска части которых проводилась с других направлений, в том числе с Артёмовского, но это не помогло», — говорится в разборе RT.   

Начиная с 4 июня ВСУ несли непрерывные высокие потери в боях, но единомоментно не имели достаточно оперативных резервов, необходимых для численного превосходства. Из-за этого ВСУ вынуждены были оставлять части в бою, вероятно, пополняя их маршевыми батальонами.

«Иначе говоря, ядро из наиболее подготовленных военнослужащих на лучшей технике постепенно стачивалось в течение трёх месяцев, а подготовленные и опытные бойцы замещались неопытными и часто необстрелянными новобранцами», — отмечается в материале.  

В результате такого подхода боевая эффективность соединений, задействованных с самого начала наступления, снизилась, что вызвало рост безвозвратных и санитарных потерь.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу в эфире «России 1» заявил, что ВС России продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ.

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