Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет уничтожен после раскрытия потерь ВСУ
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Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
«Конечно, это (разглашение потерь. — RT) будет уничтожением и «Слуги народа», и нынешней верхушки, ну и Зеленского», — констатировал Соскин.
Он также призвал киевские власти раскрыть потери украинской армии прямо сейчас.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.