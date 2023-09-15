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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет уничтожен после раскрытия потерь ВСУ

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после разглашения потерь украинской армии.
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет уничтожен после раскрытия потерь ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Конечно, это (разглашение потерь. — RT) будет уничтожением и «Слуги народа», и нынешней верхушки, ну и Зеленского», — констатировал Соскин.

Он также призвал киевские власти раскрыть потери украинской армии прямо сейчас.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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