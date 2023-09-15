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Киев посылает на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет

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Военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик рассказал, что ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат старше 50 лет.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам пленного, мобилизованным старше 50 лет говорили, что они не будут принимать участие в прямых столкновениях.

«А нас сразу после «учебки» кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернётся», — заявил Ольховик. 

Ранее украинский политолог Сергей Дацюк заявил, что Киев может отправить подростков на фронт.

Также сообщалось, что из-за больших потерь Украина агитирует женщин участвовать в боях.

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