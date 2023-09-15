Киев посылает на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет
Об этом пишет РИА Новости.
По словам пленного, мобилизованным старше 50 лет говорили, что они не будут принимать участие в прямых столкновениях.
«А нас сразу после «учебки» кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернётся», — заявил Ольховик.
Ранее украинский политолог Сергей Дацюк заявил, что Киев может отправить подростков на фронт.
Также сообщалось, что из-за больших потерь Украина агитирует женщин участвовать в боях.